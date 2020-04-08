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ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 2.3% خلال فبراير الماضي

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 11:07 ص

أظهرت بيانات الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء نمو الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 3ر2% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع الطلب بنسبة 9ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 9ر2% خلال يناير الماضي.

في الوقت نفسه تراجع الطلب على الآلات خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3% سنويا بعد تراجعه بنسبة 3ر0% سنويا في الشهر السابق.

ويتوقع المحللون تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 6ر0% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الحكومة اليابانية تراجع الطلب الحكومي على الآلات خلال فبراير الماضي بنسبة 1ر39% شهريا وبنسبة 6ر3% سنويا، في حين زاد الطلب الخارجي بنسبة 7ر2% شهريا وتراجع بنسبة 2ر10% سنويا.

وتراجعت القيمة الإجمالية للطلب على الآلات الأساسية لدى 280 شركة مصنعة يابانية خلال فبراير الماضي بنسبة 9ر6% شهريا.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم تسجيل اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير الماضي قدره 8ر3168 مليار ين بزيادة نسبتها 2ر21% سنويا.

وزادت صادرات اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 4ر0% إلى 2ر6332 مليار ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر14% سنويا إلى 6ر4965 تريليون ين.

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