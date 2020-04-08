الحوثيون: قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لوقف الحرب وإنهاء الحصار في اليمن

أكد محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تقديم رؤية "وطنية" شاملة للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب وإنهاء الحصار.

وقال عبدالسلام في بيان صحفي: "الرؤية الوطنية الشاملة التي قدمت للأمم المتحدة تضمن سلامة اليمن ووحدته واستقلاله وتؤسس لحوار سياسي وفقاً لمرحلة انتقالية جديدة".

ومن جانبه، قال محمد الحوثي، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر":"‏ينبع تقديمنا لرؤية الحل الشامل لإنهاء الحرب على بلدنا ومعالجة آثارها وتبعاتها من حرصنا على نجاح جهود السلام في اليمن والمنطقة، ومن التوجه الصادق لدينا لتلافي أسباب فشل المفاوضات السابقة".

وأشار الحوثي إلى أن هذه الخطوة تأتي كذلك استجابة لدعوات السلام والانحياز للعدل والإنصاف، "وسيلمس أبناء شعبنا أننا لم ولن نفرط بتضحياته".