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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس متحرش أتوبيس الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه بارتكاب فعل فاضح.

كما أمرت النيابة العامة، بتحليل المخدرات للمتهم، وطلبت النيابو تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم يدعى "ع.ع" 43 عامًا "مهندس" في إحدى الهيئات الحكومية 41 عامًا، كما سبق ارتكابه 6 وقائع مماثلة في شهرين، واعتاد التحرش الجنسي داخل الأتوبيسات العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على متحرش أتوبيس الجيزة في منطقة الهرم لقيامه بعمل فعل خادش للحياء ومحاولته التحرش بفتاة وثقت الواقعة على فيس بوك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم.

وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.