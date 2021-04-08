محافظ أسيوط: تبطين 200 كم ترع بتكلفة 600 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة تستهدف تبطين 200 كم طولي ترع خلال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بتكلفة تصل إلى 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى العمل على مستوى 11 مركزًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن إجمالي عدد الترع المبطنة يصل إلى 35 خلال المرحلة الأولى، مؤكدًا أن التنفيذ على قدم وساق ويشهد متابعة من الري وأجهزة المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تستهدف تبطين 830 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، خلال المرحلة الثانية، موضحًا أنها تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تبطين الترع يؤدي لنوع من القضاء على الحشائش ويساهم في عمليات تحسين البيئة والمخلفات، ويوصل المياه بشكل سريع إلى الأطراف والأراضي الزراعية الموجودة فيها، قائلًا إن المشروع يعود بالفائدة على المحافظات والأهالي ضمن إطار مبادرة «حياة كريمة».

وتفقد عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، أمس الأربعاء، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري.