السجن 3 أعوام لمتهم بهتك عرض زوجة والده في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الخميس، "ج.ف.م"، عامل، بالسجن المشدد 3 أعوام، لاتهامه بهتك عرض "ش.ج.ح"، 28 عامًا، زوجة والده، موظفه بدار مسنين، تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية رقم 26856 لسنة 2020 جنايات الدخيلة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من فتاة، حول قيام نجل زوجها، بهتك عرضها بالقوة، وذلك داخل محل سكنهم، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه حال تواجد المجني عليها داخل محل سكنها، كونها زوجة والد المتهم، المقيم في ذات المسكن، فوجئت بدولفه إلى غرفة نومها، وقام بهتك عرضها بملامسه ملابسها وتحسس أماكن العفة من جسدها، وهو ممسكًا بيده سلاح أبيض "مطوة".

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامه شرف الدين، وأمانة سر، عادل عزت، ومصطفى أبو يسر.