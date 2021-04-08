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فيديو.. تحيا مصر: وفرنا العلاج لـ250 ألف مريض بفيروس سي

أرشيفية
أرشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 1:46 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 1:46 ص

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن «فيروس سي» كان بمثابة البداية للصندوق في العمل مع وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى المساهمة في القضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن صندوق تحيا مصر وفر العلاج لـ250 ألف مريض كان يعاني من «فيروس سي»، لافتًا إلى التوسع بعد ذلك في فكرة القوافل الطبية في هذا الشأن.

وتطرق إلى جهود الصندوق في مبادرة «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، قائلًا إنه يتم الوصول إلى أبعد المناطق، من خلال القوافل الميدانية والعيادات المتنقلة.

وأوضح أن صندوق تحيا مصر يعمل على توفير خدمة صحية مميزة للمواطنين الأكثر احتياجًا في المناطق النائية مثلهم كالموجودين في المدن، وذلك في إطار توجه عام الدولة.

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