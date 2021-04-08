الحكومة تنفى إلغاء الدراسة فى المدارس بدءا من شهر رمضان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس، بدءا من شهر رمضان، واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسى الحالى.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الدراسة مستمرة بكل المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل في مواعيدها المقررة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحضور اختياري بجميع المدارس في شهر رمضان، ويقتضي الغياب الاختياري إقراراً رسمياً من ولي الأمر، على أن لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعياً، حيث يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية، مُشددةً على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية عناصر المنظومة التعليمية.