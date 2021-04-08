جيش ميانمار يلقي القبض على ممثل شهير

ألقى جيش ميانمار القبض على الممثل الشهير باينج تاخون في منزل والدته في يانجون اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية محلية.



وأشارت التقارير، إلى أن الجنود وصلوا في ثمان مركبات عسكرية لاصطحاب الممثل / 24 عاما/، الذي شارك في مظاهرات ضد المجلس العسكري.



وكان تاخون قد تحدث ضد الانقلاب العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديه الملايين من المتابعين.



وكان الجيش قد أصدر في وقت سابق قائمة بمذكرات اعتقال لـ120 شخصية شهيرة، من بينها ممثلون ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيون، يعتبرون من المناوئين للقادة العسكريين وحاليا يختبئون، وفقا لما ذكرته صحيفة إراوادي.



منذ وقوع الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير الماضي، قام الجيش بقمع المظاهرات بعنف.



وقد تم اعتقال نحو 2850 شخصا، وفقا للرابطة المساعدة للسجناء السياسيين، وهى منظمة غير ربحية.



وقالت المنظمة، إن ما لايقل عن 598 شخصا قتلوا، بينهم 48 طفلا .



واستمرت المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في أنحاء البلاد اليوم، وشهدت مدينتني ماندالاي ويانجون مظاهرات جديدة ضد الصين، حيث يتهمها المتظاهرون بدعم الجيش.