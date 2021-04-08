الفاو: ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية للشهر العاشر على التوالي

ارتفعت الأسعار العالمية للسلع الغذائية في مارس، للشهر العاشر على التوالي، مع تصدّر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع بحسب ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم.

وقالت المنظمة، إن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، بلغ في المتوسط 118.5 نقاط في مارس أي بارتفاع نسبته 2.1% عما كان عليه في فبراير، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو 2014.

وتفاوتت الاتجاهات بحسب أنواع السلع. فالارتفاع خلال شهر مارس دفعه مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية الذي زاد بنسبة 8.0% عن الشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات تقريبًا، مع ارتفاع حاد في أسعار زيت الصويا يمكن عزوه جزئيًا إلى توقّع الطلب القوي عليه من جانب قطاع الديزل الأحيائي.

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 3.9% عما كان عليه في فبراير، مع ارتفاع أسعار الزبدة بسبب الإمدادات القليلة نسبيًا في أوروبا المرتبطة بزيادة الطلب عليها تحسبًا لتعافي قطاع الخدمات الغذائية. كما ارتفعت أسعار الحليب المجفف مدفوعًا في ذلك بارتفاع حاد في الاستيراد في آسيا، وبخاصة الصين، جراء تراجع الإنتاج في أوسيانيا وندرة توفر حاويات الشحن في أوروبا وأمريكا الشمالية.

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 2.3% عما كان عليه في فبراير، حيث تسببت الواردات من جانب الصين والارتفاع الحاد في المبيعات الداخلية في أوروبا قُبيل الاحتفالات بعيد الفصح، بزيادة أسعار لحوم الدواجن والخنزير.

وبقيت أسعار لحوم الأبقار مستقرةً في حين انخفضت أسعار لحوم الأغنام بسبب الطقس الجاف في نيوزيلندا الذي أدى إلى قيام المزارعين بالتخلص من الحيوانات.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.8%، ولو أنه لا يزال أعلى بنسبة 26.5% مما كان عليه في مارس 2020. وكانت أسعار الصادرات من القمح الأكثر تراجعًا،

ما يدلّ على وجود إمدادات وافرة عمومًا وتوقعات إيجابية لإنتاج المحاصيل في عام 2021. كما انخفضت أسعار الذرة والأرزّ، في حين ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 4 في المائة في الشهر جرّاء توقع تصدير كميات كبيرة من جانب الهند، ولكن المؤشر بقي أعلى بنسبة 30% من مستواه المسجل قبل عام.