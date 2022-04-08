بريطانيا تدرج ابنتي بوتين في قائمة العقوبات

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فرضت المملكة المتحدة عقوبات ضد ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما اتخذت الولايات المتحدة نفس الخطوة وضيقت الخناق على بوتين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم إن كاتيرينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسونا ستخضعان لحظر السفر إلى المملكة المتحدة، مع تجميد أصولهما.

كما تم فرض نفس القيود على إيكاترينا سيرجيفنا فينوكوروفا، كريمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وكان تم فرض عقوبات بالفعل ضد الرئيس بوتين، ولافروف وكريمة زوجة لافروف بولينا كوفاليفا.

وجمدت عقوبات المملكة المتحدة والدول الغربية نحو 275 مليار جنيه استرليني (359 مليار دولار) من احتياطي العملات الأجنبية لروسيا، بواقع 60 %.