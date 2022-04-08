روسيا تحظر عمل مؤسسة بول الألمانية ومنظمات حقوقية على أراضيها

حظرت روسيا عمل مؤسسة هاينريش بول الألمانية الخيرية، ومنظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية ومؤسسات أخرى على أراضيها.



وقالت وزارة العدل في موسكو اليوم الجمعة أن ما مجموعه 15 منظمة غير حكومية أجنبية سحبت منها رخصة العمل، وذلك بسبب ما زعم عن "انتهاكات مزعومة للتشريعات المعمول بها في الاتحاد الروسي".



كما تأثر مركز كارنيجي للأبحاث بالقرار.



وقالت مؤسسة بول إنها عملت من أجل "رؤية روسيا الحرة والديمقراطية لأكثر من 30 عاما".



وأضافت المؤسسة: "للأسف وجهت القيادة الروسية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين البلاد لسنوات عديدة في الاتجاه المعاكس".



كانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا بشأن إغلاق مكتبها في موسكو.



وكتبت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار: "إنك تفعل شيئا صحيحا عندما يحاول الكرملين إسكاتك".



كما اشتكى نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون الروس من تزايد القمع في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.



حتى الآن، على سبيل المثال، تم تصنيف العديد من منظمات الحقوق المدنية على أنها تمثل "عملاء أجانب معادين".



وفي سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، تم حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة في الأسابيع الأخيرة أو تم إيقافها تحت ضغط من السلطات.