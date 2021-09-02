برنامج الأغذية:الحرب في أوكرانيا تضاعف أزمة الغذاء في غرب أفريقيا

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في غرب أفريقيا وصل إلى أعلى معدل له منذ عقود، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي كانت تهدد بالفعل ملايين الأشخاص وترهق تلك الاقتصادات الهشة التي دمرها فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن أولو سيب ، المستشار الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأبحاث والتقييم والرصد ، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، قوله إن :"عدد الجياع تضاعف أربع مرات بين عامي 2019 و 2022" .

وأضاف المسؤول الأممي: "نحن نواجه أزمة جوع غير مسبوقة ومعقدة في غرب أفريقيا مع العديد من نقاط الضعف الهيكلية والصدمات".

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن نحو 43 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في غرب أفريقيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما يعاني ستة ملايين طفل في منطقة الساحل من نقص التغذية.