قالت الفنانة رحمة أحمد، إنها لم يكن لديها علم بأن الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي حضرا عرض مسرحية «ديجافو» ليختاروا أحدًا من ضمنهم.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن مشهد «المرأة الكهربائية» كاملا ما بعد حفل الزفاف استغرق حوالي يوم ونصف في التصوير، معقبة: «الكواليس كانت لطيفة وكنا مبسوطين وإحنا بنعمله رغم إنه كانت متعب بسبب التغييرات الكتير للملابس».

وذكرت أن ردود فعل الجمهور على دورها جعلها تشعر بقيمة تعبها، مشيدة بالفنان أحمد مكي: «إنسان لطيف وفنان كبير، وداعم دائما، كان بيطمني بشكل كبير لما بقلق ويوجهني ويديني نصايح.. مكسب فني وشخصي لأي حد».

ولفتت إلى الدعم الكبير الذي تلقته من المخرج أحمد الجندي، قائلة: «ربنا يحبني إني وقعت في حك زي أستاذ أحمد الجندي.. عنده حس كوميدي كبير وبيعرف يطلع كوميديا من أي شخصية قدامه، خصوصا في مسلسل الكبير».

وتصدرت الفنانة رحمة أحمد، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أدائها في حلقة الأمس من مسلسل «الكبير أوي 6»، ليشيد بها الجميع في دور «مربوحة» زوجة الكبير.

مسلسل «الكبير أوي 6» من بطولة: أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، ومن تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.