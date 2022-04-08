مقتل شخصين على الأقل جراء إطلاق نار في تل أبيب

قتل شخصان في هجوم بوسط مدينة تل أبيب الإسرائيلية الساحلية مساء الخميس، وفقا للفرق الطبية.

وقالت الشرطة إن 10 أشخاص آخرين أصيبوا بأعيرة نارية، من بينهم شخص واحد حالته حرجة بعد أن أطلق المهاجم النار على مرتادي حانة في شارع ديزنجوف المزدحم .

وأضافت الشرطة أن قوات أمنية كبيرة تقوم بالبحث عن منفذ الهجوم ، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

وأفادت خدمة "زاكا" للإنقاذ بأن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع منفذ الهجوم.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه يعتقد أن الرجل المسلح فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة. وأن المشتبه به كان يرتدي ملابس سوداء ويحمل حقيبة ظهر زرقاء.

وسمعت صافرات الإسعاف مرارا في وسط المدينة وطافت مروحية للشرطة فوق المنطقة.

وقتل 11 شخصا في سلسلة هجمات داخل إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين. في هجومين من بين 3 هجمات في الآونة الأخيرة كان منفذي الهجوم من عرب 48 على صلة بتنظيم داعش. وفي الهجوم الأخير الأسبوع الماضي كان منفذ الهجوم فلسطينيا.

وجاء في تغريدة للسفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس عبر تويتر "شعرت بالذعر من رؤية هجوم إرهابي جبان آخر على مدنيين أبرياء هذه المرة في تل أبيب، أدعو من أجل السلام، وأقدم خالص التعازي للضحايا وعائلاتهم. يجب أن يتوقف ذلك !"

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب وستكون على اتصال منتظم مع الشركاء الإسرائيليين "الذين نقف معهم بحزم في مواجهة الإرهاب والعنف الذي لا معنى له".

وتابع: "قلوبنا مع عائلات وأحباء القتلى، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتخشى البلاد من حدوث المزيد من أعمال العنف خلال شهر رمضان الذي بدأ يوم السبت. وتعتبر هذه الهجمات هي أكثر الأسابيع دموية في إسرائيل منذ 16 عاما.