شيرين رضا بطلة قصة نصب جديدة بعنوان «وردة» والضحية نضال الشافعي

ضحية جديدة تخطط شيرين رضا (الهانم شيرويت) للنصب عليها في مسلسل “شغل عالي”، ضمن عمليتها المرتقبة بعنوان "وردة"، والتي ستظهر فيها. والهدف الجديد هو رجل الأعمال المعروف ياسر نصار (نضال الشافعي)، الذي كشفت الأحداث الأخيرة عن استراتيجية الوصول إليه بخطة وضعتها شيرويت لبرمجة لا وعيه، ليكون الضحية الثانية لها بعد بيومي فؤاد ضمن ضحايا كثيرة مرتقبة في الحلقات القادمة. ويُعرض المسلسل على قنوات النهار، النهار دراما، أبوظبي والظفرة.

يأتي ظهور الضحية الجديدة بالتزامن مع تصدر الفنانة شيرين رضا مواقع السوشيال ميديا بعد حلقتها في برنامج حبر سري، والتي ردت فيها على خوف الرجال منها ب "أنا لا بعض ولا بخوف"، لكن من الممكن أن عمليات النصب التي تقوم بها أثارت بعض من القلق لديهم.

وتلعب شيرين رضا في المسلسل دور الهانم شيرويت التي تقوم بعمليات نصب عديدة على الرجال مع شريكتها البرنسيسة جليلة (فيفي عبده)، بعد تعرضها للخيانة من زوجها واستيلائه على جميع أموالها. وكانت أول عملية نصب لها على بيومي فؤاد، والتي صدمته بسيارتها واستطاعت أن تجعله يقع في شباكها برقتها ونعومة صوتها وجمالها، قبل احتيالها عليه.