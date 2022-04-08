20 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة المحلة في الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في إطار الدوري المصري الممتاز.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في الجولة ١٣ من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - فخري لاكاي