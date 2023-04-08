العراق يدين قصف القوات التركية مطار السليمانية المدني

أدانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، قصف القوات التركية مطار السليمانية المدني في إقليم كردستان العراق، مطالبة الحكومة التركية بتحمل المسئولية، وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان نشره المكتب الإعلامي على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني".

وأضافت: "ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وطالبت: "الحكومة التركية بتحمل المسئولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية".

وأشارت إلى أنه وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا.