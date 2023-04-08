ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.



وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"في موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال كان بمنطقة "غوكصون" التابعة للولاية، وكان على عمق 36ر16 كيلومترا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



كان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وكان الزلزال الأول بقوة 7ر7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 6ر7 درجة، كما تلتهما آلاف الهزات، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.