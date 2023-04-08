قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن بيروت تشجب الاعتداءات الإسرائيلية ‏عليها، جوا وبرا وبحرا.‏

جاء ذلك في رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من خلال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، وفقا لبيان من مجلس الوزراء اللبناني.

وتضمنت الرسالة كذلك تأكيد التزام لبنان، بالقرار الدولي رقم 1701.

وأضاف بيان مجلس الوزراء اللبناني، أن "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عقد اجتماعا مع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، صباح اليوم السبت، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد أكد الخميس، رفض لبنان القاطع لأي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم، وذلك في أعقاب سقوط عشرات الصواريخ مصدرها جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، فقد صرح ميقاتي لدى استقباله وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، بأن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.

وأكد ميقاتي إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشددا على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين

وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، يوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه الأخطر منذ حرب لبنان الثانية.

وجاء هذا التصعيد، في أعقاب الانتهاكات التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.