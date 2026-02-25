صراع أوروبي محتدم على خدمات مدافع يوفنتوس

دخل النجم الإيطالي أندريا كامبياسو دائرة اهتمامات كبار أوروبا، بعدما اشتعل الصراع بين ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أورده موقع «كوت أوفسايد» البريطاني، فإن ريال مدريد دخل بقوة على خط المفاوضات، في منافسة مباشرة مع مانشستر سيتي وليفربول، من أجل حسم توقيع لاعب يوفنتوس، الذي يُعد أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة يوفنتوس لا تُفضل التفريط في كامبياسو، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة ودوره المحوري داخل التشكيل، خاصة مع اعتماد الفريق عليه كأحد الركائز الأساسية في المشروع الرياضي.

ويرتبط اللاعب بعقد ممتد مع السيدة العجوز حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي الإيطالي قوة تفاوضية كبيرة في حال قرر الدخول في مفاوضات رسمية.

ومع احتدام المنافسة بين كبار القارة، يبقى مستقبل كامبياسو مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الميركاتو الصيفي.