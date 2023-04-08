اليمن: الإفراج عن أسير سعودي مقابل 13 أسيرا حوثيا

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، استقبال 13 أسيرا ومعتقلا (تابعين للجماعة) أفرجت عنهم السلطات السعودية.



وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون المعتقلين والأسرى التابع للحوثيين، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيرا ومعتقلا، أفرجت عنهم السلطات السعودية، مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقت سابق".



وعبر المرتضى عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الأسبوع، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



جاء هذا الإعلان بعد ساعات من وصول الوفد العُماني إلى العاصمة صنعاء، برفقة الوفد المفاوض للحوثيين.



ومن المقرر تنفيذ صفقة تبادل 887 أسير بين الحوثيين من جهة، والحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية من جهة ثانية، الأسبوع القادم، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.