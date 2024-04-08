نبيل الحلفاوي ينتقد إعلان باسم سمرة وطارق لطفي عن الحلقة الأخيرة من العتاولة

انتقد الفنان القدير نبيل الحلفاوي إعلان الفنانين باسم سمرة وطارق لطفي عن الحلقة الأخيرة من مسلسل العتاولة على قناة MBC مصر.

وعبر منصة X كتب الحلفاوي: إيه ده؟ معقولة؟!

ثم علق: أنا آسف جدا.. دخلت اشوف التعليقات.. لقيتها إعجاب و إشادة.. بقدم اعتذاري على استنكاري.

‏بس لو سمحتوا يعني.. للمنبهرين بكسرالجدار الرابع.. ده بيبقى منهج من أول العمل لآخره. ومن غير ربطه بمتغير يفسده عند إعادة عرضه أو مشاهدته: بكره الساعة كذا على محطة كذا بعد برنامج كذا.. أكرر اعتذاري.

ماذا يعني كسر الجدار الرابع؟

واعتمد الإعلان على طريقة كسر الجدار الرابع والتي تعتمد على خلق حالة استثنائية من الخروج عن حالة التقمص الفني للشخصية الدرامية، ويظهر الممثلون بشخصياتهم الحقيقية أو يخاطبون الجمهور مباشرة بصورة حقيقية لإضافة بعد ما للصورة الدرامية.

والجدار الرابع هو اصطلاح تمثيلي، يشير إلى جدار متخيل غير مرئي يفصل الممثلين عن الجمهور، ويُفترض أن الممثلين يتصرفون كما لو أنهم لا يستطيعون رؤية الجمهور.

وعندما يُكسر هذا الجدار فإن الممثلين يظهرون بشخصياتهم الحقيقية أو يظلون بشخصياتهم المتقمصة ولكن يخاطبون الجمهور مع إظهار الوعي الكامل بوجوده، أي يخرجون عن الإطار التمثيلي للعمل الدرامي.

ويقوم إعلان باسم سمرة وطارق لطفي على حوار بينهما يتطرق إلى العديد من الأمور التي تمثل كسرا للجدار الرابع، حيث يتحدثان عن موعد إذاعة الحلقة الأخيرة، وعن الإنتاج والمستشار تركي آل الشيخ، وعن احتمال تغيير نهاية المسلسل، وعن تفضيلات الجمهور.