تعرف على برامج وسهرات قنوات الوطنية للإعلام في عيد الفطر المبارك

تحتفل الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الفطر المبارك عبر قنواتها التلفزيونية، وذلك من خلال خريطة برامجية خاصة وتضم برامج متنوعة، وباقة من الافلام والمسرحيات، والتي لتلبي كافة أذواق المشاهدين.



• القناة الثانية

‏ تطوع القناة الثانية شاشتها للإحتفال بعيد الفطر المبارك، وتقدم في أول أيام العيد في فترة الصباح والظهيرة برامج شخابيط، وأماني وأغاني، وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت، كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وفي العاشرة مساء المسرحية الكوميدية "شاهد ما شفش حاجة".

‏تقدم في فترة الصباح ثاني أيام العيد الفيلم العربي "إسماعيل ياسين في السجن"، وفي الظهيرة برامج شخابيط وأماني وأغاني وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "واحدة بواحدة"، وتعرض في العاشرة مساءً مسرحية "الجوكر".

‏تقدم في فترة الصباح ثالث أيام العيد الفيلم العربي "ريا وسكينة" وفي الظهيرة برامج شخابيط ، وأماني وأغاني وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت ، كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "علي بيه مظهر" وفي العاشرة مساء مسرحية "الأستاذ مزيكا".

تقدم في فترة الصباح من رابع ايام العيد الفيلم العربي "الستات"، وفي الظهيرة برامج شخابيط، وأماني وأغاني وشباب على الهواء، زينة وطعم البيوت ، كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "تايه في امريكا"، وفي العاشرة مساء مسرحية "حفلة جواز بابا."

تقدم في فترة الصباح من خامس أيام العيد الفيلم العربي "الستات" وفي الظهيرة برامج شخابيط وأماني وأغاني وشباب على الهواء وزينة وطعم البيوت، كما تعرض في الثالثة عصرا الفيلم العربي "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" وفي العاشرة مساء مسرحية "سكر زيادة"‏.



‏* القناة الفضائية المصرية

‏تطوع القناة الفضائية شاشتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتقدم في أول أيام العيد في فترة الصباح الفيلم العربي "أنا وهو وهي"، وفي الظهيرة برامج شمس وقمر ويوم جديد وسيدتي كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "المتزوجون" وفي العاشرة مساء الفيلم العربي "أخو البنات".

تقدم في فترة الصباح لثاني أيام العيد الفيلم "العتبة الخضراء" والظهيرة برامج شمس وقمر ويوم جديد وويك اند، كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "سيدتي الجميلة" وفي العاشرة مساء تلتقون والفيلم العربي "الحب الأول".

تقدم في فترة الصباح ثالث أيام العيد حلقة من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" والظهيرة برامج حديث الشعراوى وكان ياما مكان وحديث شيخ الأزهر، كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" وفي العاشرة مساء تلتقون الفيلم العربي "أيس كريم في جليم".

في فترة الصباح من رابع أيام العيد الفيلم "جواز في خطر" والظهيرة برامج شمس وقمر ويوم جديد وسيدتي ، كما تعرض في الثانية ظهرا مسرحية "لعبة الست" وفي العاشرة مساء الفيلم العربي "المجنون‏".

• قطاع قنوات النيل المتخصصة

‏يقدم قطاع القنوات المتخصصة باقة من الأفلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الفطر المبارك والتي جاءت على النحو التالي:

• قناة نايل لايف

تقدم القناة عدد من الأفلام على مدار أيام العيد، وتبدأ بالفيلم العربي "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، ثم فيلم "العتبة الخضراء"، و "صعيدي رايح جاي"، و "صباح الخير يا زوجي العزيزة"، و فيلم "هنحب وهنقب".

كما تقدم القناة عدد من المسرحيات خلال أيام العيد وهي على الترتيب العيال كبرت، هالو شلبي، ريا وسكينة، أنا وهو وهي، الهمجي.

‏كما تقدم القناة باقة من أجمل الحفلات الغنائية لكبار المطربين ومنها: حفل مارينا تامر حسني، هيفاء وهبي ومحمد منير والشباب خالد، ديانا حداد، نانسي عجرم، كما تعرض القناة باقة من أجمل حفلات مهرجان القلعة ومنه حفل لؤي، هشام عباس، مي فاروق ،غالية بن علي، محمد محسن.



• قناة نايل سينما

تقدم القناة عدد من الأفلام خلال أيام العيد وهي بالترتيب "الراقصة والسياسي"، "بحبك وبموت فيك"، "سوق المتعة"، وفي ثاني أيام العيد "بئر الخيانة"، "واحدة بواحدة"، "الشيطانة التي أحببتني"، وفي ثالث أيام العيد "الابالسة"، "الحب الأول"، "يوم ما اتقابلنا"، وفي رابع أيام العيد "ونسيت أن امرأة"، "الصياد واليمامة"، و"مبروك وبلبل".



‏في السابعة مساء تذيع القناة أفلام "تيمور وشفيقة، واحدة بواحدة، ابن حميدو" وذلك على مدار أيام العيد وفي الحادية عشر مساء تذيع القناة عدد من المسرحيات "ريا وسكينة"، "لعبة الست"، و"حزمني يا".

• قناة النيل الثقافية

تقدم القناة عدد من الأفلام والمسرحيات والسهرات خلال أيام العيد وهي بالترتيب حفل أم كلثوم ، حفل عبد الحليم حافظ، حفل أم كلثوم، كما تقدم عدد من المسرحيات وهي "موسيقى في الحي الشرقي"، و"أنا فين وانت فين"، و "المتزوجون".



• ماسبيرو زمان

‏تقدم القناة عدد من الأفلام المسرحيات والسهرات خلال أيام العيد وهي على الترتيب مسرحية "حواء الساعة 12"، "شارع محمد علي"، "العيال كبرت"، و"مدرسة المشاغبين"، كما تقدم القناة لقاءات مع نجوم الزمن الجميل ومنهم بابا ماجد، أبلة فضيلة ،فؤاد المهندس، ماما سلوى، اسماعيل ياسين، زينات صدقي ، حسن فايق، وماري منيب.

‏وتقدم الثقافية حلقة خاصة أول أيام العيد بعنوان "العيد عيدك"، وحفل غنائي من نادي الترسانة لمدحت صالح، وحفل ليالي التلفزيون لسميرة سعيد .

‏وأيضا عدد من الأفلام ومنها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "عنتر شايل سيفه"، "مبروك وبلبل"، و" فوزية البرجوازية".



• قناة العائلة

تقدم القناة عددا من الأفلام والمسرحيات والسهرات والمسلسلات الدرامية ومنها مسلسل أبي حنيفة النعمان ، المال والبنون، ينابيع النهر، وآدم جميلة، ومن الأفلام العربية حنفي الابهة، الرجل الذي عطس ، توت توت، اسماعيل ياسين في السجن، وعلي بيه مظهر، اضافة الى مسرحية "حزمني يا".



• نايل كوميدي

تقدم القناة عدد من الأفلام المسرحيات والسهرات خلال أيام العيد وهي على الترتيب مسرحية سك على بناتك ، شهد ما شافش حاجة، ريا وسكينة ،حزمني يا، والعيال كبرت، والمسلسلات الكوميدية، ونيس وأيامه، رجل وست ستات، وسوبر ميرو) وعدد من الأفلام ومنها كيمو وأنتيمو، واحدة بواحدة ،وأنا وهو وهي، البنات عايزة ايه ، واي اي.



‏نايل دراما

تقدم القناة لقاءات متنوعة مع باقة من نجوم الدراما المصرية وتهاني العيد، كما تعرض عدد من المسلسلات الدرامية المتميزة ومنها مسلسل شاهد عيان، عد تنازلي، بيت الشدة، عائلة الحاج متولي، وليالي الحلمية.



الإقليميات

اعدت القنوات الإقليمية خريطة برامجية متنوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة علي مدار ايام العيد، ويتم إذاعة الأفلام الدرامية، والمسرحيات الكوميدية، الأغاني الخاصة بمظاهر واحتفالات العيد ،

بالإضافة لعرض مقتطفات من الحفلات الغنائية والفواصل التي تذيع اغاني العيد المبهجة.

كما تتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يالي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع ..

• قناة القاهرة:

تذيع عدد من الأفلام العربية تايه في امريكا ، اضحك الصوره تطلع حلوة، وعفريتة اسماعيل يس.

و تذيع المسرحيات الكوميدية شاهد ماشافش حاجة، اخويا هايص وانا لايص، والدلوعة .

• قناة القنال:

تعرض المسرحيات الكوميدية في فترة الظهيرة وهي حزمني يا، شارع محمد علي ، العيال كبرت ، والدخول بالملابس الرسمية.

وافلام السهرة و شلة المحتالين، عنتر شايل سيفه، العتبة الخضراء ، وفيلم هندي.

• قناة اسكندرية :

تذيع المسرحيات الكوميدية ريا و سكينه، الا خمسة، وشارع محمد علي .

تعرض عدد من الأفلام هي الراقصه والطبال، البنات عايزة ايه، وطأطأ وريكا وكاظم بيه .

• قناة الدلتا:

تذيع عدد من الفترات المفتوحة بعناوين حياة كريمة ،علشان بكرة ،نهار جديد، وامل المستقبل .

وفي فترة المساء تعرض القناة عدد من المسرحيات الكوميدية هي هالو شلبي ، كارمن، موسيقي في الحي الشرقي ، وسيدتي الجميلة.

كما تعرض في السهرة الأفلام العربيه حرب الفراولة ، ١٣١ أشغال ، اخواته البنات، وصباح الخير يا زوجتي.

• قناة الصعيد :

تذيع في فترة الظهيرة مسرحيات وافلام، وهي بالترتيب مسرحية وجهه نظر، مسرحية فارس بني خيبان، فيلم الستات، مسرحية افرض.

اما في فترة السهرة فتعرض فيلم كل هذا الحب ، فيلم امرأه للحب، مسرحية المتزوجون ، وفيلم جحيم امرأة.

• قناة طيبة:

تعرض القناة عدد من مسرحيات الاستعراضية والكوميدية وهي تخاريف، راقصه قطاع عام ، انها حقا عائلة محترمة ، وعائلة سعيدة جدا.

كما تعرض أفلام عربية في السهرة وهي السلخانة ، صعيدي رايح جي، اضحك الصوره تطلع حلوة، وايس كريم في جليم.