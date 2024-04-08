ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال يهدد مقاطعة أورينبورج في روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن منسوب المياه في نهر الأورال في مقاطعة أورينبورج مستمر في الارتفاع، وفي منطقة إليك تخطى نقطة الخطر البالغة 890 سم.

وقالت الوزارة: "لا يزال الوضع في الجزء الشرقي والوسطي من المقاطعة هو الأكثر صعوبة. ويستمر منسوب المياه في نهر الأورال في الارتفاع، وفي منطقة إيليك متجاوزا نقطة الخطر البالغة 890 سم".

وأضافت أنه منذ عدة أيام تقوم مجموعة من وزارة الطوارئ الروسية، إلى جانب خدمات الطرق، بتعزيز بنية السد.

ويعمل حاليا في منطقة الفيضانات أكثر من 4000 متخصص و848 آلية ومركبة وطائرات مسيّرة، بحسب قناةز"أر تي عربية"الروسية.

وذكرت السلطات في وقت سابق اليوم الاثنين أن مقاطعة أورينبورج تعد الأسوأ تضررا ، حيث غمرت المياه أكثر من 10 آلاف منزل، بعد أن فاض نهر الأورال على ضفتيه وانهيار عدة سدود بالقرب من مدينة أورسك الأسبوع الماضي.

وكان قد جرى نقل أكثر من 6100 شخص إلى مكان آمن ، ألفان منهم في أورسك.

واجتاحت الفيضانات أجزاء كبيرة من المدينة ، التي يبلغ تعداد سكانها 200 ألف نسمة ، بما في ذلك مركزها التاريخي بالكامل ، بحسب صحيفة كومرسانت.

وتم فصل امدادات الغاز والكهرباء وأعلنت السلطات حالة الطوارئ أمس الأحد.

وبحسب وزارة الدفاع المدني تخطت ذروة الفيضانات أورسك الآن ، لكنها ستظل في المنطقة الواقعة حول العاصمة الإقليمية أورينبورج حتى الأسبوع المقبل.

وقالت السلطات إنه لم يحدث من قبل أبدا تسجيل هذا المنسوب المرتفع من المياه في نهر الأورال.

وقد أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية خاصة للتعامل مع تداعيات الفيضانات.

كما حذرت وزارة الدفاع المدني من خطورة الفيضانات في تيومن في بغرب سيبيريا.

وتجري هناك استعدادات أيضا للقيام بعمليات إجلاء.

وفي كورجان بجنوب غرب سيبيريا تم إعلان حالة الطوارئ الجزئية عندما فاض نهر سوير على ضفتيه.