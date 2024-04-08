يعتبر رمضان هو شهر الانتصارات والفتوحات في تاريخ الإسلام. عدد كبير من الأحداث الهامة والانتصارات التي غيّرت مسار العالم الإسلامي وقعت خلال هذا الشهر مما جعله شهرًا ذو أهمية كبرى في العالم الإٍسلامي.

في هذه السلسة تستعرض الشروق انتصارات المسلمين في رمضان ومنها فتح السند في رمضان 63 هجريًا.

تمهيد عن بلاد السند

في العصور القديمة، كانت شبه القارة الهندية تتكون من قسمين جغرافيين رئيسيين: "بلاد السند والبنجاب" و"بلاد الهند".

تشير بلاد السند إلى المنطقة المحيطة بنهر السند (المعروف سابقًا بنهر مهران)، الذي ينبع من جبال قشمير ويصب في بحر العرب. تمتد هذه المنطقة من إيران إلى جبال الهمالايا في الشمال الشرقي، مما يترك جنوب شبه القارة الهندية. وتُعتبر اليوم جزءًا كبيرًا من باكستان.

من بين مدن السند: الديبل (المعروفة الآن بكراتشي)، وقندابيل، وقيقان، ولاهور، وقصدار، والملتان، التي تقع على أعلى رافد من روافد نهر مهران.

شهدت بلاد السند سلسلة من الحملات التي قام بها المسلمون لاستكشافها، بدأت هذه الحملات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، واستمرت خلال حكم عثمان وعلي معاوية.

حقق المسلمون العديد من الانتصارات وجمعوا غنائم كثيرة، ولكن الفتح المنظم للمنطقة حدث في عهد الوليد بن عبد الملك في رمضان سنة 63 هجريًا.

فتح السند

بعد توطيد السيطرة الإسلامية في جنوب فارس والقضاء على تمرد ملك سجستان، بدأ الحجاج بن يوسف الثقفي قائد جيش المسلمين، التخطيط لفتح إقليم السند نهائيًا، ذلك بعد أن استولى القراصنة على سفينة بها عائلات مسلمة، واستغاثوا بالملك الوليد بن عبد الملك .

وبحسب كتاب "موجز عن الفتوحات الإسلامية"، للباحث طه عبد المقصود، أرسلت الدولة الأموية، عدة ولاة لفتح بلاد السند، وشنوا فيلا حملات تلوا الأخرى، قبل أن يُختار محمد بن القاسم الثقفي قائدًا لهذه المهمة، والذي تم تزويده بكل مقومات النصر، بما في ذلك ستة آلاف جندي من سكان الشام، بالإضافة إلى جهاز عسكري متكامل

وقام محمد بهذه المهمة في هذه الحملة، قام محمد بن القاسم بخطوات عدة، حبق بدأ محمد بن القاسم رحلته من شيراز إلى مكران، حيث أقام لبعض الوقت واستخدمها كنقطة انطلاق للفتح. ثم فتح مدنًا مثل قنزابور وأرمائيل.

استمر في التقدم نحو الديبل (المعروفة الآن بكراتشي في باكستان)، حيث حاصرها وفتحها بعد معركة استمرت لثلاثة أيام. قام بتدمير المعابد البوذية وتحويلها إلى مدينة إسلامية، وأقام بها المساجد وأسكنها أربعة آلاف مسلم.

بعد فتح الديبل، بدأ سكان السند في التوجه نحو التسوية، وأبرم محمد بن القاسم اتفاقات معهم. ثم استمر في التقدم نحو المدن الأخرى، فاستولى على البيرون وحيدر أباد وغيرها باتفاق أو بالقوة.

واصل محمد بن القاسم توسيع سيطرته، وعبر نهر بياس واقتحم مدينة الملتان في إقليم البنجاب. وكان جيشه يضم خمسين ألف جندي وفارس، وكان من بينهم عشرة آلاف من الجيش الأصلي، وانتهت أعمال ابن القاسم الحربية بإخضاع إقليم "الكيرج" على الحدود السندية الهندية وهزيمة ملكه "دوهر" ومقتله؛ ودخول أهله في طاعة المسلمين.