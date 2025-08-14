إف بي آي يعيد إلى المكسيك مخطوطة موقعة للمستعمر هيرنان كورتيس بعد عقود من سرقتها

بعد نحو خمسة قرون من توقيع المستعمر الإسباني هيرنان كورتيس على صفحة مخطوطة لا تقدر بثمن، وعقود من سرقتها من الأرشيف الوطني المكسيكي، أعاد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إلى المكسيك، يوم الأربعاء، الوثيقة.

وقال المكتب في بيان إن الوثيقة انتقلت بين أياد عدة على مر السنين، لذا لن يتم توجيه تهم إلى أي شخص.

وقالت العميلة الخاصة جيسيكا ديتيمر، العضو في فريق الجرائم الفنية بالمكتب: "هذه صفحة أصلية من مخطوطة، وقعها هيرنان كورتيس بالفعل في 20 فبراير (شباط) 1527". وفي هذا الوقت، كان كورتيس قد غزا إمبراطورية الأزتك عام 1521، بعد عامين من وصوله إلى ما يُعرف اليوم بالمكسيك.

وأثناء قيام الأرشيف العام للأمة في المكسيك بعملية تصوير ميكروفيلمي لمجموعته من الوثائق الموقعة من كورتيس عام 1993، اكتشف الموظفون فقدان 15 صفحة من المخطوطة. ويعتقد أنها سُرقت بين عامي 1985 و1993.

وطلبت المكسيك العام الماضي مساعدة فريق الجرائم الفنية في مكتب التحقيقات الاتحادي لتعقب هذه الصفحة بالتحديد.

وتمكن المكتب في النهاية من تضييق نطاق البحث إلى الولايات المتحدة، حيث عثر على الوثيقة، لكنه لم يكشف عن هوية الشخص الذي كان يحتفظ بها. وشارك في التحقيق شرطة مدينة نيويورك ووزارة العدل الأمريكية والحكومة المكسيكية.

وتعد هذه ثاني وثيقة لكورتيس يعيدها مكتب التحقيقات إلى الحكومة المكسيكية، إذ سبق أن أعاد عام 2023 رسالة تعود إلى القرن السادس عشر من كورتيس.