قال الفنان حسن الرداد، إن مسلسل «محارب» الذي يلعب بطولتها، حقق نجاحًا لأنه يقدم دراما حقيقية، مشيدًا بالسيناريو الذي كتبه المؤلف محمد سيد بشير.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «المشهد»، مساء الاثنين، أن 90% من أعمال المخرجة شيرين عادل، بمثابة «علامات في الدراما المصرية».

وذكر أن المخرجة قدمت مسلسلات «العار» و«الريان»، مضيفًا: «هي من نوعية المخرجين اللي فاهمة المشاهد العربي بيحب إيه، وتقدر توصل له الدراما وتقدم له عمل متماسك بشخوصه، وبشكل جميل يوصل للناس، وبتشتغل على الممثل بشكل حلو جدًا».

وأعرب عن أسفه لأن المسلسلات خلال الفترة الأخيرة تتجه نحو «الشخصيات الأسطورية» أو «غير الموجودة في الشارع المصري»، معقبًا: «الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة غير موجودة.. كلها أشباح وبتضرب»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن دراما «محارب» الأصعب؛ لأنها مليئة بشخصيات صعبة في كتابتها، كما تقدم نماذج كثيرة من المجتمع المصري، وتتطرق لمشكلات وموضوعات كثيرة كمفهوم الصداقة والثأر والعائلة وأن الكل أمام القانون سواسية، وأهمية الحصول على الحق بالقانون.

ونوه أن البعض يشتري النجاح على مواقع التواصل، مضيفًا: «في ناس دافعين فلوس كتير جدا على السوشيال ميديا، في ناس بتشتري أكونتات لعمل نجاح زائف، وفي ناس بتخلي ناس تبعهم يعملوا فيديوهات تشتم مسلسلات بتاعت ناس تانية ويتكلموا عنها بشكل مش كويس»، بحسب وصفه.