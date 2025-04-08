ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 211

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 211 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأضاف أن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين، جاء عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في محافظة خان يونس (جنوبي قطاع غزة)، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، وكذلك الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد منصور الذي يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية متأثراً بجراحه جراء القصف المباشر للخيمة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.