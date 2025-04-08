أردوغان يتهم المعارضة بمحاولة عرقلة تحقيق في فساد رئيس بلدية إسطنبول

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حزب المعارضة الرئيسي بمحاولة عرقلة تحقيق كبير في فساد رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.

وقال أردوغان، إنَّ حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو يحاول عرقلة التحقيق من خلال الصراخ واتهام مؤسسات الدولة بأنها مسيسة في محاولة لعرقلة العدالة، وفق وكالة رويترز.

وأضاف أردوغان: «مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة».

وتابع في تصريحات لمسئولين من حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية: «من واجب القضاء، نيابة عن الأمة التركية، أن يكسر هذه الأيدي القذرة. ومع مرور الوقت، سيرى الشعب إلى أي مدى وصلت هذه الشبكة التي طوقت إسطنبول».

وتقول المعارضة، وبالتحديد حزب الشعب الجمهوري، إن التهم الموجهة لإمام أوغلو لها دوافع سياسية ومناهضة للديمقراطية.

ويعد إمام أوغلو أقوى منافس محتمل لأردوغان في أي انتخابات رئاسية مستقبلية.

وتنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ سياسي على القضاء وتتهم المعارضة بإثارة الذعر ردا على التحقيق في الفساد.

واستجاب مئات الألوف من الأتراك، بمن فيهم طلاب الجامعات، لدعوات المعارضة للاحتجاج. والاحتجاجات سلمية في معظمها، إلا أن السلطات ألقت القبض على ما يقرب من ألفي شخص، وسُجن نحو 300 منهم في انتظار محاكمتهم.

وأدى إلقاء القبض على إمام أوغلو والاحتجاجات الجماعية التي أثارها إلى هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض، مما أحدث موجة بيع للأصول التركية أدت إلى زعزعة استقرار الميزانيات العامة للشركات وزيادة تكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل.