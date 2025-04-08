طولان ينتقد رابطة الأندية بسبب أزمة قمة الأهلي والزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة الأخير بإلغاء خصم الـ3 نقاط الإضافية من النادي الأهلي بنهاية الموسم، على خلفية انسحابه من مباراة القمة.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "لا يجوز لرابطة الأندية أن تكيل بمكيالين هي تتعامل بازدواجية في تطبيق اللوائح والقوانين بين الأندية المتنافسة".

وأشار طولان إلى واقعة انسحاب نادي الزمالك في الموسم الماضي، حيث تم تطبيق القانون عليه بشكل كامل وخصم 6 نقاط من رصيده.

متسائلاً عن سبب اختلاف المعايير وعدم تطبيق نفس العقوبة على النادي الأهلي في واقعة انسحابه هذا الموسم.

واختتم طولان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين بشكل عادل ومتساوي على جميع الأندية دون استثناء، للحفاظ على نزاهة المنافسة ومصداقية بطولة الدوري المصري الممتاز.