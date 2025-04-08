بشري عضو لجنة تحكيم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

وقع الاختيار على النجمة بشرى للمشاركة في لجنة تحكيم بمهرجان موسكو السينمائي الدولي بدورته الـ47، المقرر عقده في الفترة ما بين 17 إلى 24 من شهر إبريل الجاري.

وجاء اختيار بشرى لتمثيل مصر نظراً لخبرتها الدولية في عالم المهرجانات السينمائية، وثقافتها، وحرصها الدائم على التطلع والتطور في عالم السينما لتمثل مصر.

وكانت آخر أعمال بشرى مسلسل "سيد الناس"، الذي تم عرضه مؤخراً في دراما رمضان بالتعاون مع عدد من النجوم، منهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.