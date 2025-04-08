وزير النقل ووزير الاقتصاد الفرنسي يشهدان توقيع عقد أرض مجمع صناعي لشركة ألستوم في برج العرب

شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبار، وبحضور نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية أندى دلون، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدانا بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي.

جاء ذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين، وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا، والذي لعب دورا حيويا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.

وقال الوزير، بحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن المجمع الصناعي لشركة ألستوم سيكون لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ) وبعض مهمات البنية التحتية.

وأضاف أن المصنع الأول والذي سيقام على مساحة 13 فدانا يستهدف إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ)، فيما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ).

وقام بالتوقيع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، سيد متولي، ورئيس شركة ألستوم مصر، رامي صلاح الدين.

وأضاف وزير النقل أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل النمطية وغير النمطية، والذي يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشري، وتحقيق قيمة مضافة لرأس المال البشري المصري على مستوى العالم، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.

كما شهد وزير النقل النقل ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بروتوكول اتفاق بين شركة ألستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مجمع صناعي في مصر، حيث قام بتوقيع البروتوكول رئيس شركة الستوم مصر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة.



