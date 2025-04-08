أمريكا تفرض رسومًا جمركية بنسبة 104% على الصين غدا

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 104% على الصين اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويأتي التحرك بعد أن رفضت الصين إلغاء رسومها الجمركية المضادة بنسبة 34% على البضائع الأمريكية التي أعلنتها بكين الجمعة الماضية وقررت تنفيذها اعتبارًا من 10 أبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية، قائلًا عبر منصة "سوشيال تروث"، إنه حال لم تتراجع بكين "سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا".

وحذر ترامب من أن أي دولة ترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية ستُقابل فورًا برسوم جمركية جديدة أعلى بكثير، تتجاوز تلك التي تم تحديدها في البداية.

وقرر ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم على كل من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان، وفرض رسومًا بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، كما تواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 25% على العديد من السلع.