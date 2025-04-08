ملك وملكة بريطانيا يلتقيان الرئيس الإيطالي في ثاني أيام زيارتهما لإيطاليا

التقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وقرينته الملكة كاميلا، بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام زيارتهما الرسمية لإيطاليا، والتي تمثل أول رحلة خارجية للملك البريطاني منذ دخوله المستشفى لفترة وجيزة بسبب معاناته من آثار جانبية ناتجة عن علاج السرطان الذي يحصل عليه.

ورافقت مجموعة من الحرس الرئاسي تشارلز وكاميلا إلى قصر كويرينالي، حيث استقبلهما ماتاريلا في فناء القصر.

كما تم الاحتفاء بالزيارة الملكية من خلال تحليق مشترك لفريق الاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الإيطالي، المعروف باسم "الأسهم ثلاثية الألوان"، وفريق آخر تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني معروف باسم "الأسهم الحمراء"، فوق القصر الرئاسي.

ومن المقرر أن يقيم ماتاريلا مأدبة رسمية لملك وملكة بريطانيا في قصر كويرينالي مساء يوم غد الأربعاء، والذي يصادف أيضا احتفالهما بالذكرى العشرين لزواجهما.