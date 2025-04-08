جوتيريش: لا ينبغي أن تصبح الضفة الغربية غزة أخرى

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تجدد العنف في قطاع غزة وحذر من تصعيد آخر في الشرق الأوسط، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جوتيريش اليوم الثلاثاء في نيويورك: "إن خطر تحول الضفة الغربية المحتلة إلى غزة أخرى يجعل الأمر أسوأ".

وحث جوتيريش إسرائيل والمجتمع الدولي على احترام القانون الدولي قائلا "يجب أن نلتزم بمبادئنا الأساسية. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عندما لا تفعل ذلك".

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في غزة، قال جوتيريش: "قد ينفد العالم من الكلمات لوصف الوضع في غزة، لكننا لن نهرب مطلقا من الحقيقة".

وتابع "الطريق الحالي هو طريق مسدود، غير مقبول تماما في نظر القانون الدولي والتاريخ".

وأضاف "لقد حان الوقت لإنهاء التجرد من الإنسانية، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات المنقذة للأرواح، وتجديد وقف إطلاق النار".







