الاتحاد الموريتاني يكشف جاهزية ملعب مباراة الأهلي والهلال وأعداد الجماهير المتاحة

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أكد باب أحمد سيدي، مدير المنشآت في الاتحاد الموريتاني ومدير ملعب شيخا ولد بيديا الذي يستضيف مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا، جاهزية ملعب اللقاء، كاشفا أعداد الجماهير.

ويلعب الأهلي مع الهلال مساء اليوم الثلاثاء، على استاد شيخا ولد بيديا، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بينهما بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وقال باب أحمد سيدي في تصريحات عبر القناة الأولى: "مستعدون لاستضافة مباراة الأهلي نادي القرن وزعيم الأندية السودانية الهلال، وهم فريقين كبيرين، وشرف لنا في موريتاينا استضافة مثل هذه المباراة التي ستقام في ربع نهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "اتخذنا جميع التجهيزات والاحتياطات لهذه المباراة، وأرضية الملعب مؤهلة لإقامة المباراة هي من أفضل أنواع النجيل الصناعي ولعب عليها منتخب مصر مع موريتانيا".

وأنهى: "سعة ملعب شيخا ولد بيديا 8500 مشجع لكن الهلال السوداني منح 3 آلاف تذكرة فقط وهو المتوقع حضورهم".