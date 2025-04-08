منتخب الووشو كونغ فو يواصل الاستعداد للبطولة الإفريقية في القاهرة

يواصل المنتخب المصري للووشوكونغ فو للساندا للعموم تدريباته اليومية المكثفة في معسكره الإعدادي في نادي 6 أكتوبر وذلك استعدادًا للمشاركة في النسخة التاسعة من البطولة الأفريقية للعموم للووشوكونغ فو التي من المقرر أن تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال أول مايو المقبل.

يشهد المعسكر الإعدادي تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن معتز راضي والمدربين الكابتن رامي كامل والكابتن محمود فؤاد على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين وتطوير مهاراتهم الفنية كما تتضمنت التدريبات جوانب تكتيكية ونفسية لضمان وصول اللاعبين إلى قمة جاهزيتهم البدنية والذهنية قبل انطلاق المنافسات.

وأكد الدكتور أحمد السيد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد أثناء متابعة تدريبات المنتخب على أهمية هذه البطولة التي تقام على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني يطمح لتحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة مصر في رياضة الووشوكونغ فو على الصعيد القاري.

وأضاف أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، وهناك إصرار كبير على تقديم أفضل ما لديهم خلال المنافسات.

يذكر أن البطولة الأفريقية التاسعة للعموم للووشوكونغ فو بالقاهرة ستشهد مشاركة نخبة من اللاعبين الأفارقة من مختلف الدول، وتعتبر فرصة هامة للمنتخب المصري لإثبات جدارته وتعزيز مكانته على الساحة الأفريقية واحد محطات المنافسة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم اغسطس المقبل.