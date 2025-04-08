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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السلوفاكي الصادرة اليوم الاثنين تراجع مبيعات التجزئة في سلوفاكيا خلال فبراير الماضي لأول مرة منذ أكثر من عام.

وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 6ر2 سنويا، بعد ارتفاعها خلال يناير بنسبة 8ر0%. وكانت أخر مرة تراجعت فيها مبيعات التجزئة في ديسمبر 2023.

وتراجعت مبيعات المنتجات الثقافية والترفيه في المتاجر المتخصصة بنسبة 7ر20%، في حين تراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر بنسبة 6ر11%. وتراجعت مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة بنسبة 8ر9% سنويا.

وعلى أساس شهري تراجعت مبيعات التجزئة في سلوفاكيا بنسبة 8ر0% خلال فبراير الماضي.