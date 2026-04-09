الخميس 9 أبريل 2026 12:01 ص القاهرة
تمهيدا للافتتاح.. محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطوير متحف آثار المحافظة

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:41 م

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، أعمال تطوير متحف آثار الوادي الجديد، يرافقها محمد كجك، نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الخارجة، وطارق القلعي، مدير عام المتحف، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ واستعدادات الافتتاح.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الاطلاع على إجمالي أعمال التطوير الجارية، التي تستهدف رفع كفاءة البنية الإنشائية والتكنولوجية للمتحف وفق أحدث المعايير، بما يشمل منظومات الحماية والتأمين، وتحديث أساليب العرض المتحفي، وتدعيم البنية الخدمية، بجانب تهيئة الموقع لاستقبال الزائرين بصورة حضارية تعكس القيمة التاريخية للمقتنيات.

وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة للانتهاء من أعمال التطوير، بما يسهم في تعظيم الدور الثقافي والسياحي للمتحف، ويدعم مكانة المحافظة على خريطة السياحة الثقافية.

