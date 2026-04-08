الأربعاء 8 أبريل 2026 5:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

إيران: إحياء ذكرى الأربعين على وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي غدا

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 4:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 4:33 م

تعتزم إيران إقامة مراسم حاشدة غدا الخميس، لإحياء ذكرى الأربعين على وفاة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي تم اغتياله.

وقال المكتب الإعلامي للسلطات الإسلامية، إن مشاركة الشعب في هذه المراسم ستكون "علامة على الولاء للثورة الإسلامية وتكريم المرشد الراحل".

ومن المقرر أن تُقام مراسم تأبين مماثلة، اليوم الأربعاء، في مدينة قم الشيعية المقدسة جنوب طهران.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لوقف لإطلاق النار، ليلة أمس، بعد أكثر من 5 أسابيع من الحرب

وكان قد تم اغتيال خامنئي في 28 فبراير، خلال غارات جوية أمريكية وإسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران.

ووفقا للتقاليد الإسلامية، يُعد اليوم الأربعون بعد وفاة الشخص ذا أهمية خاصة، ويُشكل نهاية فترة الحداد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك