شهباز شريف يدعو وفدي إيران وأمريكا إلى إسلام آباد في 10 أبريل بعد الموافقة على وقف إطلاق النار

في الوقت الذي وافقت فيه الولايات المتحدة وإيران على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بناء على طلب من باكستان، دعا رئيس الوزراء شهباز شريف وفدي البلدين إلى القدوم إلى إسلام آباد في العاشر من أبريل لمزيد من المفاوضات حول "اتفاق شامل" لتسوية كل النزاعات.

وأعلن شريف في منشور عبر منصة إكس أن كلا من الولايات المتحدة وإيران وافقتا على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وقال رئيس الوزراء، إن الطرفين أبديا حكمة وتفهما ملحوظين وظلا منخرطين بشكل بناء في تعزيز قضية السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف "للقصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، واصفا الأمر بأنه وقف إطلاق نار ثنائي الجانب، بعد ساعات من طلب من رئيس الوزراء الباكستان شهباز شريف.