 أفغانستان: مقتل قائد شرطة خوست في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق - بوابة الشروق
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أفغانستان: مقتل قائد شرطة خوست في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق

كابول - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 7:45 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 7:45 م

أكدت جهات أمنية في أفغانستان، مقتل رئيس شرطة إقليم خوست جنوب شرق البلاد في انفجار قنبلة على جانب طريق.

وقال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة - إن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت بإقليم خوست في وقت متأخر من الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل أحمد بابازاي قائد شرطة الإقليم.

وأضاف، أن الجنرال بابازاي كان يقود عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة زيني خيل عندما وقع الحادث.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على هذا الحادث حتى الآن.

وغالبا ما يستخدم مقاتلو طالبان والإرهابيون المنتمون إلى مجموعات أخرى أجهزة متفجرة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

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