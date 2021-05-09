الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتداء على الفلسطينيين في القدس

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في القدس، واعتدت على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، كما هاجم المستوطنون منازل المواطنين بالخليل، واستهدفت قوات الاحتلال الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس.

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، على المواطنين المتوجهين الى المسجد الاقصى المبارك، وأصابت شايا بجروح واعتقلت آخر.

وقال شهود عيان: إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب ليث غيث في محيط باب حطة، فيما اطلقت قنابل صوت تجاه المارة ما تسبب بإصابة مواطن بجروح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال، الليلة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، التي أفرغت المواطنين من المكان بالقوة بعد الاعتداء عليهم واعتقلت ثلاثة منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط باب العامود بعد أن اعتدت قوات الاحتلال عليهم.

وامتدت المواجهات إلى شارع السلطان سليمان، ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين في شارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الخيالة من أجل الاعتداء على المواطنين والمارة في باب العامود وشارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة

ومنعت شرطة الاحتلال، الليلة، الطواقم الطبية من تقديم العلاج للمواطنين المصابين قرب باب العامود وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال الهلال الاحمر في بيان له، إن "شرطه الاحتلال تمنع سيارات اسعاف الهلال من الوصول الى الاصابات في منطقه باب العامود بعد وجود بلاغ عن اصابات في المكان".

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، وبشكل عنيف المواطنين المتواجدين في محيط الشيخ جراح، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدن في خيمة اعتصم بالحي، واعتقلت 5 مواطنين.

وقامت شرطة الاحتلال باستخدام الخيالة بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين في حي الشيخ جراح خصوصا النساء والشيوخ وبدفع المواطنين والاعتداء عليهم واعتقلت عددا من المواطنين بشكل وحشي دون حدوث أي مواجهات قبل ذلك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اعتدت بوحشية على جميع المتواجدين هناك ويجري إفراغ الحي كليا بوحشية، ولم تبق شرطة الاحتلال أي مواطن في حي الشيخ جراح في هذه الاثناء.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 53 مواطنا اصيبوا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال، الليلة، في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الاسباط وحطة بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال في بيان صحفي، بأنه تم نقل 6 اصابات للمستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطي، لافتا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الاسعاف من الدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود عشرات الاصابات.