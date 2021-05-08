 السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر: ندعو أن يحفظ وطننا الغالي مصر - بوابة الشروق
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السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر: ندعو أن يحفظ وطننا الغالي مصر


نشر في: السبت 8 مايو 2021 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 10:24 م

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين باحتفالية ليلة القدر في شهر رمضان المبارك.
وكتب الرئيس عبر صفحته بموقع فيسبوك: "نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة ... والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية... ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الاسلامية بالخير والسلام والأمان".

 

نحتفل اليوم معاً بليلة القدر المباركة ... والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Saturday, May 8, 2021

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