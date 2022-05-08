بدء الانتخابات المحلية في ولاية ألمانية وسط توقعات بفوز الحزب المسيحي الديمقراطي

بدأت انتخابات البرلمان المحلي بولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية، اليوم الأحد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي).

ويحق لنحو 2.3 مليون شخص في هذه الولاية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يتقدم الحزب المسيحي الديمقراطي تحت قيادة رئيس حكومة الولاية الحالي دانييل جونتر بشكل واضح على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

كما تتمتع الانتخابات المحلية المنتظرة خلال أسبوع في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، وهي الولاية الألمانية الأكبر من حيث عدد السكان، بأهمية أكبر من انتخابات اليوم.