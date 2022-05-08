ريتشارد الحاج يطرح كليب «سيكولالا» لعلي حسين

طرح المنتج ريتشارد الحاج كليب أغنية "سيكولالا"، للمطرب علي حسين، كلمات سعدوده، ألحان وتوزيع عمرو حيلم، ميكس وماستر بلال عبد الله، اخراج محمد عبد الجواد، عبر قناته موسيقى "نت ورك" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال علي حسين: "أعتبر نفسي امتداد للون الغناء الجنوبي والمدرسة الجنوبية، وهو شيء أفتخر به جدًا، والفترة المقبلة سوف أطرح أكثر من أغنية بعد فترة من الخمول نتيجة ظروف إنتاجية يمر بيها معظم المطربين الآن".

وعن سبب اختياره لأغنية "سيكولالا" قال: "لأنها أغنية مختلفة عن كل ما قدمت من قبل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، وأتمنى أن تحقق نجاح جماهيري كبير".

وتقول كلمات الأغنية: سيكولالا سيكولي لي، شيكولاتة مضروبة في نوتيلا، خاطفك من وسط الشلة، وبرفة حظ تميلي عليا، سيكولالا سيكولي لي بتجيبني وبتوديني، وبقيت بتطلع عيني، ومفلس ولا بيأثر فيا، طب حبة عليا ومتهزيش علشاني شوية، أنتي أميرة في دنيا عافية، بتبهدلني بحب عجيب، ياعجايب الدنيا السبعة، والناس منك تايهة وواقعة.