محافظ القليوبية يشييع جنازة الشهيد البطل المجند إبراهيم رفعت عواد حسن

تقدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، صفوف المشيعين للجنازة العسكرية للشهيد البطل المجند إبراهيم رفعت عواد حسن، والذي استشهد أمس أثناء أداء الواجب الوطني بسيناء، وذلك بعزبة عرب الرمل التابعة للوحدة المحلية بأبو زعبل بالخانكة.



وشارك في الجنازة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد علام نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، واللواء أحمد صبيح مساعد مدير الأمن لفرقة الخانكة، والعميد عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري، والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز ومدينة الخانكة، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقام المحافظ، بتقديم واجب العزاء، حيث أكد أن الشهيد الذي قدم روحه فداء للوطن سوف يتذكره جميع أبناء المحافظة ومصر بكل الخير، وحفر اسمه بحروف من نور في سجل الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن وأراضيه.



أكد المحافظ، أن الشعب المصري سيقف بكل قوة مع رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ما زالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم الذكية فداء للوطن، من أجل اقتلاع جذور الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن له وأن شهدائنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا.



وعقب مراسم تشييع الجنازة، انتقل المحافظ، مع أسرة الشهيد لمدافن الأسرة وذلك لوداع الشهيد البطل في مثواه الأخير، كما شارك الأسرة تلقى العزاء، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.