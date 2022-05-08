الفلبينيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع غدا ونجل الديكتاتور الراحل ماركوس الأوفر حظا

يتوجه المواطنون الفلبينيون غدا الاثنين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في سباق قد يشهد تولي نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس السلطة بعد 36 عاما من الإطاحة بالعائلة وسط انتهاكات واسعة النطاق وفساد.



وأظهرت استطلاعات للرأي ما قبل الانتخابات، أن السيناتور السابق فرديناند "بونجبونج" ماركوس الابن، هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي ليحل محل الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي، الذي تتقدم ابنته العمدة سارة دوتيرتي كاربيو، السباق على منصب نائب الرئيس.



وتحل نائبة الرئيس ليني روبريدو في المركز الثاني في السباق الانتخابي الذي يشارك فيه 10 مرشحين، إلا أن محلليين أشاروا إلى أن موجة عارمة من التأييد لترشيحها يمكن أن توقف فوز ماركوس الابن في تنافس مشابه لما حدث قبل ستة أعوام عندما فازت عليه.



وفازت روبريدو على ماركوس الابن في تنافس شديد في عام 2016 على منصب نائب الرئيس. وعلى الرغم من أن ماركوس تقدم باحتجاج بزعم حدوث تزوير، إلا أنه تم تجاهل شكواه في نهاية الأمر.



وفي استطلاع رأي، تم نشره قبل أسبوع من الانتخابات، كان ماركوس الابن ، الخيار المفضل لـ56% من 2400 شخص، ممن شاركوا في الاستطلاع، الذي شمل مختلف أنحاء البلاد، في الفترة من 16 حتى 21 نيسان/أبريل الماضي، بينما جاءت روبريدو في المركز الثاني بحصولها على 23%، طبقا لما ذكره معهد "بالس إيجا ريسيرش" لاستطلاعات الرأي.



وتعهد ماركوس الابن بأن يكون "رئيسا للجميع" وحث أنصاره على التصويت لقائمته الكاملة غدا الاثنين.



وعلى الرغم من الفجوة بين ماركوس الابن وروبريدو، لم تفقد روبريدو الأمل في تحقيق فوز.



وقالت روبريدو "لم أخض أبدا معركة سهلة. لا ترضيني سوى المعارك الصعبة، ففي رأيي، تفرز المعارك الصعبة أفضل موظفي الخدمة العامة، حيث يشعرون بمدى صعوبة الفوز".