فرنسا تسجل 37 ألفا و958 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

سجلت فرنسا، 37 ألفا و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و62 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و119 ألفا و127 إصابة، والوفيات إلى 147 ألفا و707 حالات.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضا، إعطاء 155 مليونا و613 ألفا و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.