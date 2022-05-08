مدبولي يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء لبنان والأردن للتعزية في شهداء حادث غرب سيناء الإرهابي

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين من كل من نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية؛ للتعزية في شهداء الحادث الارهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة في النقطة.

وخلال اتصالهما، أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما في شهداء الحادث الإرهابي، وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابي الآثم. كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه، توجه مدبولي بالشكر لميقاتي والخصاونة، متمنياً لشعبي الأردن ولبنان الأمن والسلامة والاستقرار.